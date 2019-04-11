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Топ-менеджера «Аэрофлота» осудили за попытку подкупа врача

11:44, 11.04.2019
Топ-менеджера «Аэрофлота» осудили за попытку подкупа врача
Фото: pixabay.com

В Москве перед судом предстал бывший главный пилот «Аэрофлота», заместитель главы департамента полетов компании Анатолий Якимчук, обвиняемый в подкупе врача.

Установлено, что 2 апреля прошлого года он дал взятку в размере 50 тысяч рублей главе врачебно-летной экспертной комиссии за положительное заключение о годности к летной работе. У него были заболевания, несовместимые с управлением самолетами.

Сам Якимчук полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, топ-менеджер «Аэрофлота» Анатолий Якимчук был задержан сотрудниками ФСБ в начале февраля этого года.

Общество
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