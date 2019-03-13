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Бывший глава Саратова сдался следователям

22:22, 13.03.2019
Бывший глава Саратова сдался следователям
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Находящийся в розыске экс-глава администрации Саратова Алексей Прокопенко сдался в Следственный комитет. Он явился в отдел регионального управления СКР по Октябрьскому району.

«Прокопенко подал обращение с изложением его мнения по делу, расследуемому в отношении него полицией. Обращение передали полицейским. Дальнейшие новости о судьбе Прокопенко — в ГУВД», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря СУ СКР по Саратовской области Надежды Волошиной.

Напомним, бывшему сити-менеджеру Саратова было заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Уголовное дело было возбуждено в связи с недопоставками ОАО «Волжское ТГК» более 507 млн рублей.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал Прокопенко.

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