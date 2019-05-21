Жители России рассказали, каких врачей не хватает в стране

Большинство россиян (86%) заявили о нехватке медицинских работников в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно результатам исследования, 53% респондентов признались, что часто сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены.

Среди специалистов, которых не хватает в России, — невролог (33%), офтальмолог (23%), отоларинголог (21%) и уролог (20%), передает RT.

По мнению доктора Леонида Рошаля, пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стали чаще обращаться к платным врачам.