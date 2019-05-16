ВЦИОМ: россияне стали чаще обращаться к платным врачам

За последние 13 лет россияне стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами. Если в 2006 году частные поликлиники и больницы посещали только 6% пациентов, то в 2019 году уже 15%. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного среди 1,6 тыс. человек.

Подчеркивается, что популярность теряют государственные медучреждения (было 52%, стало 46%), самолечение (было 37%, стало 33%) и народное целительство (было 2%, стал 1%).

Среди причин болезней россияне называют нагрузку на работе (в 2006 году было 60%, в 2019 — 33%) возраст, невозможность отдохнуть, подлечиться (было 36%, стало 25%) и окружающую среду (было 41%, стало 18%). Также граждане РФ стали чаще осознавать, что на их самочувствие, помимо прочего, влияет наследственность (было 15%, стало 17%) и вредные привычки (было 11%, стало 16%), пишут «Известия».

Ранее Росстат сообщил, что треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь. Из результатов опроса следует, что россияне не ходят к врачам из-за нехватки времени или из-за уверенности, что им не окажут качественную помощь. При этом половина тех, кто заболел и не дошел до медицинской организации, занимались самолечением.