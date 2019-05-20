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«Синтез» обыграл астраханское «Динамо» в первом матче за 3-е место

20:14, 20.05.2019
«Синтез» обыграл астраханское «Динамо» в первом матче за 3-е место
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли «Динамо СШОР» Астрахань в первом матче финальной серии чемпионата России за 3-е место.

Матч прошел в Казани и завершился со счетом 10:9 в пользу хозяев бассейна. Самым результативным в составе «Синтеза» стал Владимир Нежинский, забросивший в ворота астраханцев четыре мяча, сообщается на сайте казанского ватерпольного клуба.

Второй матч серии команды проведут завтра. Игра также состоится в Казани.

Ранее «Синтез» проиграл «Спартаку» из Волгограда в третьем полуфинальном матче чемпионата России по водному поло. Игра завершилась со счетом 7:6.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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