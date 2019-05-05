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Ватерполисты казанского «Синтеза» сыграют с астраханским «Динамо» в матче за 3-е место

18:57, 05.05.2019
Ватерполисты казанского «Синтеза» сыграют с астраханским «Динамо» в матче за 3-е место
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня казанский клуб «Синтез» проиграл «Спартаку» из Волгограда в третьем полуфинальном матче чемпионата России по водному поло.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 7:6 в пользу местной команды, передает пресс-служба «Синтеза».

Накануне московское «Динамо» досрочно оформило победу в полуфинальном противостоянии с одноклубниками из Астрахани. Таким образом, «Синтез» в матче за третье место встретится с астраханским «Динамо».

Напомним, что 4 мая ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли волгоградский «Спартак» со счетом 7:6.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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