Бывшего игрока «Ак Барса» Дмитрия Обухова принудительно доставят в суд по делу о побоях

Сегодня экс-игрок «Ак Барса»Дмитрий Обухов не явился в Вахитовский районный суд Казани на рассмотрение дела о побоях. В связи с этим судья обязала доставить экс-хоккеиста в зал суда принудительно.

Как сообщает ИА «Татар-информ», в суде были зачитаны показания Обухова. Полицейским он объяснил, что девушка сама начала его оскорблять.

Пострадавшая Снежана Долгих утверждает, что конфликт случился практически на пустом месте. По ее словам, она не могла проехать, так как впереди стояла «ГАЗель»



«Вместо того, чтобы вежливо попросить меня проехать, он начал бить по моей машине и оскорблять меня, а потом ударил», — сообщила девушка.



Напомним, что инцидент произошел 12 апреля 2019 года. Рядом с домом на улице Дзержинского, 10 Обухов напал на девушку, которая преградила дорогу его автомобилю. В результате на бывшего игрока «Ак Барса» составили административный материал по статье «Побои». После чего материалы были переданы в суд.

