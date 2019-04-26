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В Казани суд рассмотрит дело экс-игрока «Ак Барса» Обухова, избившего женщину-водителя

12:59, 26.04.2019
В Казани суд рассмотрит дело экс-игрока «Ак Барса» Обухова, избившего женщину-водителя
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело бывшего игрока «Ак Барса» Обухова, который избил женщину-водителя.

В УМВД России по Казани рассказали, что готовы результаты судмедэкспертизы. На бывшего игрока «Ак Барса» составлен административный материал по статье «Побои», передает ИА «Татар-информ».

В настоящее время материалы переданы в суд для принятия процессуального решения.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен некто, похожий на Обухова. Он выходит из своей машины и несколько раз ударяет водителя авто, мешающего проехать.

Позднее полиция начала проверку по заявлению местной жительницы о нападении на нее бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова.

Происшествия Татарстан
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