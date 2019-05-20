Пресс-служба телецентра «Останкино» прокомментировала сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после этого кинологи проверили здание, сообщает РБК.

Об этом изданию рассказал руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров. Относительно поступившей информации о минировании Назаров подчеркнул, что она не подтвердилась, работа «Останкино» продолжается в штатном режиме. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что информация о проверке телецентра уточняется.

Напомним, 18 мая в аэропорту Сочи произошла эвакуация из-за сообщения о минировании.

