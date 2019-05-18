Сочинский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании

В аэропорту Сочи произошла эвакуация из-за сообщения о минировании в субботу, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Информация о минировании поступила на электронный адрес аэропорта. Все находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы.

В настоящее время оперативные службы проводят проверки.

Напомним, вчера в Саранске из зданий вокзала и семи ТЦ эвакуировали почти 4,5 тыс. человек из-за звонка о минировании.