Сочинский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании
В аэропорту Сочи произошла эвакуация из-за сообщения о минировании в субботу, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Информация о минировании поступила на электронный адрес аэропорта. Все находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы.
В настоящее время оперативные службы проводят проверки.
Напомним, вчера в Саранске из зданий вокзала и семи ТЦ эвакуировали почти 4,5 тыс. человек из-за звонка о минировании.Происшествия
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