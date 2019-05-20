В Набережных Челнах с завода Ford уволили более 250 работников

С завода Ford Sollers в Набережных Челнах по соглашению сторон уволены 266 человек.

Как сообщила на заседании мэрии директор городского центра занятости населения Татьяна Быданова, большинство уволившихся устроились на работу самостоятельно.

Мэр Наиль Магдеев добавил, что бывших сотрудников Ford Sollers «расхватают как горячие пирожки», передает ТАСС.

Напомним, Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

В компании рассказали, что направят на расчеты с сокращаемыми сотрудниками и поставщиками $200 млн. Ford Sollers предложил работникам добровольно уволиться с закрывающихся заводов. За это они получат от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа.