Роспотребнадзор возбудил дело против Nestle

Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании «Нестле Россия» по статье «Непринятие изготовителем мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов».

Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено после обнаружения генномодифицированной папайи в овсяной каше «Быстров». Производитель

знал о несоответствии ингредиентов каши обязательным требованиям и не проинформировал Роспотребнадзор о нахождении в продаже такой продукции.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изымает из продажи овсяную кашу «Быстров» производства «Нестле Россия», в которой были обнаружены кусочки генномодифицированной папайи. После обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство этого продукта и его отгрузку со складов.