К концу 2019 года инфляция превысит 4%

В 2019 году уровень инфляции превысит 4%, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Она отметила, что к концу этого года инфляция несколько превысит 4%, «но за счет действия разовых факторов». Юдаева добавила, что уже в начале следующего года инфляция вернется к 4%.

Напомним, ранее эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) среди основных рисков для роста ВВП России по итогам 2019 года указали санкции, снижение цен на нефть, а также замедление роста мировой экономики.

