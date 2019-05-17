Эксперты ВШЭ рассказали о рисках для роста ВВП России в 2019 году

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) среди основных рисков для роста ВВП России по итогам 2019 года указали санкции, снижение цен на нефть, а также замедление роста мировой экономики.



Также эксперты отмечают, что в I квартале экономика могла потерять более 1 п.п. возможного роста ВВП за счет неучтенных негативных факторов.



"В числе одного из ключевых факторов, оказавших негативное влияние на динамику ВВП в I квартале, можно назвать снижение товарооборота, связанное с повышением НДС и ускорением инфляции" — приводит ТАСС фрагмент доклада НИУ ВШЭ.

Ранее Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,5%.

