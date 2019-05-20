Американский новичок нижегородского "Торпедо" Джордан Шредер: "Переезд в Россию волнует меня"

Фото: ХК "Торпедо"

Новичок нижегородского "Торпедо" Джордан Шредер поделился ожиданиями от переезда в Россию и о своей новой команде.

"Как у меня появился вариант с "Торпедо"? Клуб вышел на моего агента, а тот сказал мне, что у него есть отличное предложение, от которого нельзя отказываться. Он сказал, что я еще не играл в КХЛ, что это отличная лига и я должен использовать такую возможность.



Переезд в Россию, определенно, стал большим изменением в моей жизни. Но я уже ездил сюда. А еще мне довелось побывать в Швеции, Швейцарии, Чехии. Переезд в Россию волнует меня. Здесь я смогу получить новый опыт и посетить новые места. Я еще не был в Нижнем Новгороде, так что про свои впечатления от города пока рассказать не могу. У меня много ожиданий от нового сезона. Мне довелось поиграть в национальной сборной, поэтому я понимаю, где в какой хоккей играют. Везде много хороших игроков с отличными навыками. Думаю, что здесь я смогу показать свою игру. Ребята здесь играют и катаются примерно так же, как и я. Хочу помочь "Торпедо" добиться успеха, стать лидером команды и отдать ей все, что могу", — сказал американский форвард.

Напомним, два дня назад 18 мая нижегородский клуб подписал с центральным нападающим контракт.



В НХЛ Джордан дебютировал в 2012 году году и провел в ней шесть сезонов. Выступая за "Ванкувер Кэнакс", "Миннесоту Уайлд" и "Коламбус Блю Джетс" новичок "Торпедо" принял участие в 170 играх, в которых набрал 43 (19+24) очка. Прошлый сезон нападающий провел в фарм-клубе "Чикаго", с 45-ю очками (19+26) и стал лучшим бомбардиром команды АХЛ "Рокфорд Айсхогс"



