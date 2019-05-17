Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины. Это связано с отсутствием на территории страны свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.



«Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе», — сообщили в концерне «Белнефтехим».



Возобновление транзита нефти запланировано в ночь с 19 на 20 мая.



В сообщении концерна также сказано, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.



Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что компания «Транснефть» готова компенсировать ущерб от загрязнения нефти.

