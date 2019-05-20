В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков

В республике объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих заморозков, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Ночью 21 и 22 мая на территории Татарстана местами ожидаются заморозки до -1°С. В Казани заморозки прогнозируют ночью 21 мая.

Напомним, накануне в северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град. Многие дороги замело, что сказалось на движении автомобилей, которые давно «переобулись» на летнюю резину.

