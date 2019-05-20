Алексей Вербов может продолжить игровую карьеру ради Олимпиады 2020 года

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Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов, планировавший завершить карьеру по окончании клубного сезона, получил предложение от главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо продолжить выступления ради поездки на Олимпиаду в Токио.

В Казани Вербову предлагают место помощника Владимира Алекно. При этом в большинстве игр молодой специалист сможет полноценно управлять командой. На данный момент либеро взял паузу на обдумывание, сообщает «Чемпионат».

Возможно, Алексей продолжит карьеру как играющий тренер, однако «Зенит-Казань» уже подписал контракты на следующий сезон с Валентином Кротковым и Валентином Голубевым. Ранее игрок сразу по окончании четвертьфинальной игры Лиги чемпионов против польского «Гданьска» заявил журналистам, что точно завершит карьеру в мае этого года.



Напомним, в минувшую субботу «Зенит» в финале волейбольной Лиги чемпионов проиграл итальянской «Чивитанове» со счетом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25). Ранее кемеровский «Кузбасс» выиграл финальную серию чемпионата России, оставив казанский клуб с серебряными медалями.

