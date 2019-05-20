Алексей Вербов может продолжить игровую карьеру ради Олимпиады 2020 года
Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов, планировавший завершить карьеру по окончании клубного сезона, получил предложение от главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо продолжить выступления ради поездки на Олимпиаду в Токио.
В Казани Вербову предлагают место помощника Владимира Алекно. При этом в большинстве игр молодой специалист сможет полноценно управлять командой. На данный момент либеро взял паузу на обдумывание, сообщает «Чемпионат».
Возможно, Алексей продолжит карьеру как играющий тренер, однако «Зенит-Казань» уже подписал контракты на следующий сезон с Валентином Кротковым и Валентином Голубевым. Ранее игрок сразу по окончании четвертьфинальной игры Лиги чемпионов против польского «Гданьска» заявил журналистам, что точно завершит карьеру в мае этого года.
Напомним, в минувшую субботу «Зенит» в финале волейбольной Лиги чемпионов проиграл итальянской «Чивитанове» со счетом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25). Ранее кемеровский «Кузбасс» выиграл финальную серию чемпионата России, оставив казанский клуб с серебряными медалями.
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