Замминистра молодежной политики и спорта Башкирии назначена Яна Гайдук
В министерстве молодежной политики и спорта Башкирии произошли кадровые перестановки.
Заместителем министра назначена Яна Гайдук, которая будет курировать молодежную политику и информационно-аналитический блок, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее она занимала должность главного консультанта, советника управления главы РБ по общественно-политическому развитию. До этого Гайдук трудилась в кресле ведущего советника министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики региона.
Напомним, в конце апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал документ о создании Молодежного правительства РБ.ОбществоВласть Башкортостан
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