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Замминистра молодежной политики и спорта Башкирии назначена Яна Гайдук

14:20, 18.05.2019
Замминистра молодежной политики и спорта Башкирии назначена Яна Гайдук
Фото: mmpsrb.ru

В министерстве молодежной политики и спорта Башкирии произошли кадровые перестановки.

Заместителем министра назначена Яна Гайдук, которая будет курировать молодежную политику и информационно-аналитический блок, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее она занимала должность главного консультанта, советника управления главы РБ по общественно-политическому развитию. До этого Гайдук трудилась в кресле ведущего советника министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики региона.

Напомним, в конце апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал документ о создании Молодежного правительства РБ.

ОбществоВласть Башкортостан
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