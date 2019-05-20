СМИ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы Сбербанка

Жители России стали жаловаться на хищение денежных средств с помощью платежных терминалов Сбербанка.

Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Следующий человек, подходя к банкомату, видит на экране предложение вставить карту и ввести ПИН-код. Если он все это сделает, то прошлая операция завершится и с карты списываются все деньги, передает «Коммерсант».

Отмечается, что терминал дает на завершение операции 90 секунд. Если жертва успеет ввести ПИН-код в течение этого времени, то только тогда срабатывает схема преступников.

В полиции рассказали, что новая мошенническая схема начала действовать в России полгода назад. Рост преступлений был намечен на начало мая. В Сбербанке советуют клиентам быть внимательнее и отказываться от проведения сомнительных операции.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк за три месяца отразил 40 хакерских атак.