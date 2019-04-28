Сбербанк за три месяца отразил 40 хакерских атак

Только за январь — март 2019 года Сбербанк зафиксировал более 40 крупных хакерских атак на свои системы. При этом замечен рост продолжительности DDoS-атак.

«Что касается Сбербанка, то ни на секунду никаких остановок не было, у нас не было даже приостановок деятельности. Количество атак примерно в два раза увеличилось. За I квартал мы имеем уже чуть более 40 очень крупных атак, все они отражены в первом контуре», — передает ТАСС слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

При этом он считает, что рисков для банка нет. Все крупные компании, которые имеют серьезную киберзащиту, легко выдерживают подобного рода атаки.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Сбербанк отразил 96 DDoS-атак и обезвредил более 8 млн компьютерных вирусов, которые пытались проникнуть в системы банка.