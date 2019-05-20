Эксперты рассказали, как ухаживать за животными в жару

Ветеринары дали рекомендации по уходу за питомцами в жару. Информация опубликована на сайте мэра Москвы.

Специалисты советуют в жаркие дни не оставлять животных в закрытых помещениях, так как нахождение в непроветриваемых помещениях увеличивает риск возникновения у них теплового удара.

Кроме того, необходимо следить за кормом, чтобы он не портился летом. Также ветеринары призвали ограничить физические нагрузки и постоянно обновлять свежую воду.

Напомним, ранее ученые подтвердили, что собаки полезны для здоровья их хозяев.