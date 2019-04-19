Ученые подтвердили, что собаки полезны для здоровья их хозяев
Британские ученые отметили, что собаки заставляют своего владельца намного более активный образ жизни. Это должно защищать хозяев питомцев от болезней сердца и сосудов и ожирения.
Наблюдая за владельцами собак ученые выяснили, что хозяева питомцев проводили на улице минимум четыре часа каждую неделю, выгуливая собак или занимаясь другими вещами, говорится в исследовании в журнале Scientific Reports.
Ранее в Федерации кинологов России предложили ввести обязательные тесты для людей, желающих завести собаку. Благодаря этой мере кинологи намерены добиться снижения числа нападений собак на людей.Общество
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