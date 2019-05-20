Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий по зарубежным городам

Прогулки пешком являются лучшим способом изучать новые города и посещать достопримечательности. Об этом заявила почти половина (43%) туристов в рамках опроса Туту.ру.

На втором месте (29%) находится общественный транспорт, в том числе автобус, трамвай и метро. Услугами такси пользуются 9% путешественников. На электричке или арендованной машине перемещаются по 8% опрошенных, а 3% респондентов выбирают двухколесный транспорт.

В опросе участвовали полторы тысяч человек.

Напомним, ранее стали известны европейские страны, в которые россияне теперь реже отправляются путешествовать.