Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий по зарубежным городам
Прогулки пешком являются лучшим способом изучать новые города и посещать достопримечательности. Об этом заявила почти половина (43%) туристов в рамках опроса Туту.ру.
На втором месте (29%) находится общественный транспорт, в том числе автобус, трамвай и метро. Услугами такси пользуются 9% путешественников. На электричке или арендованной машине перемещаются по 8% опрошенных, а 3% респондентов выбирают двухколесный транспорт.
В опросе участвовали полторы тысяч человек.
Напомним, ранее стали известны европейские страны, в которые россияне теперь реже отправляются путешествовать.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым