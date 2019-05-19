Стали известны европейские страны, в которые россияне теперь реже отправляются путешествовать

Россияне стали реже приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Aviasales.

Эксперты сервиса изучили бронирования билетов в европейские страны за первые четыре месяца 2019 года и сравнили с прошлогодними данными. Самый большой спад интереса — к поездкам в Молдавию. Количество бронирований снизилось на 8%.

Напомним, ранее сообщалось, что самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время являются Иордания, Испания, Израиль, ОАЭ и Кипр. Так, билеты на самолеты в эти страны обойдутся в среднем в 15—24 тыс. рублей.

В то же время в некоторые популярные у туристов страны — Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Филиппины — авиабилет обойдет в среднем в 45 тыс. рублей.

