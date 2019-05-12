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Эксперты назвали самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

04:34, 12.05.2019
Эксперты назвали самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Фото: pixabay.com

Эксперты Авто.ру выяснили, что среди автомобилей со скрученным пробегом распространены автомобили из США.

Так, изменения показаний одометра имеет почти каждый третий подержанный автомобиль Chrysler (30% со скрученным пробегом) и Acura (28%), а также каждый четвертый Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%).

Среди автомобилей Lada, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Saab, Suzuki, Alfa Romeo, Renault и Ford показания одометра изменены у каждого пятого.

Реже всего скручивают пробег у автомобилей Mini (7%), а также Bentley и Smart (у каждой марки 10% машин с измененными данными о пробеге), сообщает «Российская газета».

Ранее в Авто.ру рассказали, что на вторичном рынке Республики Татарстан и Казани 11% автомобилей продаются со скрученным пробегом.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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