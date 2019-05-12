Эксперты назвали самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Эксперты Авто.ру выяснили, что среди автомобилей со скрученным пробегом распространены автомобили из США.



Так, изменения показаний одометра имеет почти каждый третий подержанный автомобиль Chrysler (30% со скрученным пробегом) и Acura (28%), а также каждый четвертый Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%).



Среди автомобилей Lada, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Saab, Suzuki, Alfa Romeo, Renault и Ford показания одометра изменены у каждого пятого.



Реже всего скручивают пробег у автомобилей Mini (7%), а также Bentley и Smart (у каждой марки 10% машин с измененными данными о пробеге), сообщает «Российская газета».



Ранее в Авто.ру рассказали, что на вторичном рынке Республики Татарстан и Казани 11% автомобилей продаются со скрученным пробегом.

