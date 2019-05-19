Тереза Мэй заявила о "смелом предложении" британским депутатам по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о "смелом предложении" для членов парламента в качестве пакета мер по улучшению Brexit, сообщает Sunday Times.

Премьер также отметила, что правительство рассмотрит детали внесенных изменений на следующей неделе.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева исключила пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), которое было согласовано 25 ноября 2018 года.

По ее словам, между Брюсселем и Лондоном пока вообще нет переговоров по Brexit. Ранее Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку выхода страны из ЕС (Brexit) на 31 октября 2019 года.

