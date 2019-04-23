Евросоюз исключил пересмотр соглашения по Brexit

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева исключила пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), которое было согласовано 25 ноября 2018 года.

По ее словам, между Брюсселем и Лондоном пока вообще нет переговоров по Brexit, пишет ТАСС.

Ранее Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку выхода страны из ЕС (Brexit) на 31 октября 2019 года. 31 октября — это крайний срок Brexit. Если обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше. Если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент.