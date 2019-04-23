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Евросоюз исключил пересмотр соглашения по Brexit

14:06, 23.04.2019
Евросоюз исключил пересмотр соглашения по Brexit
Фото: publicdomainpictures.net

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева исключила пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), которое было согласовано 25 ноября 2018 года.

По ее словам, между Брюсселем и Лондоном пока вообще нет переговоров по Brexit, пишет ТАСС.

Ранее Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку выхода страны из ЕС (Brexit) на 31 октября 2019 года. 31 октября — это крайний срок Brexit. Если обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше. Если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент.

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