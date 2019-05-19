"Аэрофлот" подтвердил задержку SSJ100 по технической причине при взлете в Ульяновске

"Аэрофлот" подтвердил факт задержки своего самолета Sukhoi Superjet 100 по технической причине. Судно направлялось из Ульяновска в Москву, сообщает «РИА Новости».

В транспортной прокуратуре подтвердили, что в самолете возникла проблема с гидросистемой. Представитель компании заметил, что пассажиров отправят утром 19 мая на Airbus A320, вылет был запланирован на 5.20.

Накануне вечером стало известно, что при выруливании на взлетно-посадочную полосу у самолета Sukhoi Superjet, который должен был вылететь по маршруту Ульяновск — Москва, сработала аварийная система о неполадке с гидросистемой. Было принято решение, что пассажиры отправятся другим рейсом.

Напомним, ранее "Аэрофлот" опроверг информацию о нештатной ситуации на рейсе Калининград — Москва.

