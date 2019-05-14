«Аэрофлот» опроверг информацию о нештатной ситуации на рейсе Калининград — Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» не подтвердила информацию о нештатной ситуации на борту самолета Калининград — Москва, сообщает «РИА Новости».

Ранее в соцсетях была размещена информация, что самолет Калининград — Москва подал сигнал бедствия. Представитель компании заявил, что судно выполняло полет в штатном режиме, посадка (в Москве, — прим. ред.) была запланирована по расписанию.



— По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала, — добавил представитель «Аэрофлота».

Напомним, накануне самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Воздушное судно вылетело из Шереметьево в 01.59 мск. В районе Владимира самолет развернулся в небе и вернулся в Москву.

