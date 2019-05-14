Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Аэрофлот» опроверг информацию о нештатной ситуации на рейсе Калининград — Москва

12:16, 14.05.2019
«Аэрофлот» опроверг информацию о нештатной ситуации на рейсе Калининград — Москва
Фото: ru.wikipedia.org

Авиакомпания «Аэрофлот» не подтвердила информацию о нештатной ситуации на борту самолета Калининград — Москва, сообщает «РИА Новости».

Ранее в соцсетях была размещена информация, что самолет Калининград — Москва подал сигнал бедствия. Представитель компании заявил, что судно выполняло полет в штатном режиме, посадка (в Москве, — прим. ред.) была запланирована по расписанию.

— По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала, — добавил представитель «Аэрофлота».

Напомним, накануне самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Воздушное судно вылетело из Шереметьево в 01.59 мск. В районе Владимира самолет развернулся в небе и вернулся в Москву.

ОбществоБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров