Казанский "Зенит" уступил в финале Лиги Чемпионов впервые за пять лет

Подопечные Владимира Алекно в финальном матче уступили итальянскому клубу "Лубе Чивитанова" — 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

Это первая победа не российских команд в Лиге Чемпионов за семь лет. В предыдущие семь сезонов победителями Лиги Чемпионов становились российские клубе — "Белогорье", новосибирский "Локомотива", и пять раз — казанский "Зенит". Казанская команда брала титул последние четыре года — начиная с сезона 2014/2015. Таким образом "Зенит-Казань" уступил главный европейский трофей впервые за пять лет.

«Лубе Чивитанова» стала победителем Лиги Чемпионов во второй раз в своей истории и в первый с 2002 года.



