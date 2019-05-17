Новый российский пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году

Новый пистолет «Удав» планируется взять на вооружение для российской армии в текущем году. Об этом сказал директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

По его словам, данное решение может принять только министр обороны РФ.

«В этом году, считаю, приказ будет подписан, и мы поставим в войска опытную партию», — цитирует Бакова «РИА Новости».

Отмечается, что оружие создано на замену пистолету Макарова.

Напомним, ранее сообщалось, «Удав» был допущен к серийному производству.