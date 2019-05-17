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Промышленность

Новый российский пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году

09:43, 17.05.2019 1
Новый российский пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году
Фото: cniitm.ru

Новый пистолет «Удав» планируется взять на вооружение для российской армии в текущем году. Об этом сказал директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

По его словам, данное решение может принять только министр обороны РФ.

«В этом году, считаю, приказ будет подписан, и мы поставим в войска опытную партию», — цитирует Бакова «РИА Новости».

Отмечается, что оружие создано на замену пистолету Макарова.

Напомним, ранее сообщалось, «Удав» был допущен к серийному производству.

ПромышленностьОПК
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:57
    Неужто уже все макары износились.
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