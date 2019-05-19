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Эксперты определили музейную столицу России

04:23, 19.05.2019
Эксперты определили музейную столицу России
Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург оказался на первом месте с самыми интересными музеями среди всех городов России. Данные подготовило аналитическое агентство «ТурСтат».

Согласно исследованию, порядка 50% опрошенных заявили, что считают Санкт-Петербург лучшим городом для посещения музеев. Далее идет Москва (25%). Затем следует Ярославль (6%), Владимир и Великий Новгород (по 4%).

Замыкают десятку Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь (по 2%).

В число самых популярных петербургских музеев входят Петергоф, Эрмитаж и Русский музей.

Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил, почему россияне не примут участие в акции «Ночь музеев».

ОбществоКультура
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