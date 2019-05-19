Эксперты определили музейную столицу России
Санкт-Петербург оказался на первом месте с самыми интересными музеями среди всех городов России. Данные подготовило аналитическое агентство «ТурСтат».
Согласно исследованию, порядка 50% опрошенных заявили, что считают Санкт-Петербург лучшим городом для посещения музеев. Далее идет Москва (25%). Затем следует Ярославль (6%), Владимир и Великий Новгород (по 4%).
Замыкают десятку Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь (по 2%).
В число самых популярных петербургских музеев входят Петергоф, Эрмитаж и Русский музей.
Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил, почему россияне не примут участие в акции «Ночь музеев».ОбществоКультура
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