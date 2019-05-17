ВЦИОМ выяснил, почему россияне не примут участие в акции «Ночь музеев»

ВЦИОМ провел исследование, согласно которому 29% опрошенных россиян не примут участие в акции «Ночь музеев» из-за нехватки свободного времени, сообщается на официальном портале ВЦИОМ.

28% принявших участие в опросе в качестве причины назвали отсутствие мероприятия в месте проживания. Кроме того, еще 25% из числа тех, кто не собирается принимать участие в акции, ответили, что предпочитают посещать музеи днем, а не ночью.

Напомним, ранее ВЦИОМ представил данные, согласно которым более половины жителей России (51%) считают, что власти страны должны помочь Франции в восстановлении Нотр-Дама после пожара.

