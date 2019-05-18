Следком возбудил дело на полицейского, насмерть сбившего подростка в Саратове
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского, обвиняемого в том, что он сбил насмерть на автомобиле 14-летнего подростка в Саратове.
Инцидент произошел на улице Песчано-Уметская в пятницу, 17 мая. 40-летний сотрудник правопорядка, находясь за рулем Kia Ceed в состоянии алкогольного опьянения, сбил школьника. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что полицейский после того, допустил наезд подростка в Саратове, совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra.Общество
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