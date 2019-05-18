Следком возбудил дело на полицейского, насмерть сбившего подростка в Саратове

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского, обвиняемого в том, что он сбил насмерть на автомобиле 14-летнего подростка в Саратове.

Инцидент произошел на улице Песчано-Уметская в пятницу, 17 мая. 40-летний сотрудник правопорядка, находясь за рулем Kia Ceed в состоянии алкогольного опьянения, сбил школьника. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейский после того, допустил наезд подростка в Саратове, совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra.