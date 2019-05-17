В Саратове полицейский насмерть сбил подростка

Сегодня вечером в Саратове сотрудник полиции сбил насмерть 14-летнего подростка и врезался еще в два автомобиля.

Инцидент произошел около 20.00 (19.00 мск) на улице Песчано-Уметская, передает «Взгляд-инфо».

По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, совершил наезд на 14-летнего мальчика, далее совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra. В результате ДТП от полученных травм подросток скончался на месте.

На данный момент ГИБДД по факту аварии проводит проверку.