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Происшествия

В Саратове полицейский насмерть сбил подростка

21:56, 17.05.2019
В Саратове полицейский насмерть сбил подростка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня вечером в Саратове сотрудник полиции сбил насмерть 14-летнего подростка и врезался еще в два автомобиля.

Инцидент произошел около 20.00 (19.00 мск) на улице Песчано-Уметская, передает «Взгляд-инфо».

По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, совершил наезд на 14-летнего мальчика, далее совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra. В результате ДТП от полученных травм подросток скончался на месте.

На данный момент ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

Происшествия
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