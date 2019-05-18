Зеленский заявил о готовности Украины вернуть Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Украина вернет Крым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он опубликовал обращение в честь дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который отмечают сегодня на Украине.

— Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом, — обратился к аудитории Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский опубликовал в Facebook «послание мира для жителей Крыма и Донбасса».

В размещенном видеоролике демонстрируется обращение руководителей религиозных организаций Украины. Так, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий выразил мнение, что стороны конфликта сядут за стол переговоров и решат все конфликты, «все вопросы, которые есть у нас друг к другу».

