Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook «послание мира для жителей Крыма и Донбасса».

В размещенном видеоролике демонстрируется обращение руководителей религиозных организаций Украины. Так, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий выразил мнение, что стороны конфликта сяду за стол переговоров и решат все конфликты, «все вопросы, которые есть у нас друг к другу».

Ролик был снят по итогам встреч с религиозными лидерами.

«Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!» – отметил Зеленский.

Ранее команда Зеленского подготовила видеопетицию о роспуске Рады.