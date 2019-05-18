СМИ: торговые переговоры США и Китая зашли в тупик

По данным телеканала CNBC, переговоры между США и Китаем по торговым вопросам, вероятно, зашли в тупик.



На данный момент график проведения следующего раунда переговоров «меняется», потому что неясно, о чем будут договариваться обе стороны.

Ранее сообщалось, что Китай с 1 июня введет таможенные пошлины на американские товары общим объемом $60 млрд. Такая мера введена в ответ на то, что США решили повысить с 10% до 25% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин будет вынужден на это ответить. Позднее американский лидер Дональд Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.