В Росгвардии прокомментировали видео с «неудачной операцией»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает «красиво снятую и смонтированную художественную постановку».

По его словам, в видео много нестыковок. Например, что в погоне участвует только одна машина и люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия.

Ролик, как сообщил Грибакин, снят в Санкт-Петербурге, а люди, которые в нем фигурируют, «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии» и, скорее всего, к силовым ведомствам, пишут «РИА Новости».

Речь идет о видео, в котором люди в форме на темно-синем микроавтобусе пытаются задержать несколько человек на автомобиле. Предполагаемые силовики выпрыгивают из микроавтобуса и бегут за машиной «преступников». На видео с другой камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль несколько раз пытается проехать через ворота. В результате мужчины, которых пытались задержать, скрылись.

Ранее первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов призвал не ассоциировать ведомство и его сотрудников с «монстром с резиновой дубинкой, беснующегося на каких-то мероприятиях».