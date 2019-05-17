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Украине предсказали исчезновение через пять лет

20:11, 17.05.2019
Украине предсказали исчезновение через пять лет
Фото: pixabay.com

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин выразил мнение, что Украина исчезнет, если в ближайшие пять лет президентства Владимира Зеленского не будет урегулирован вопрос с конфликтом в Донбассе.

В эфире телеканала NewsOne он призвал Зеленского как можно скорее решить проблему.

Литвин отметил, что у Украины нет ресурсов для продолжения противостояния.

Ранее кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

ОбществоВласть
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