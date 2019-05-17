Украине предсказали исчезновение через пять лет

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин выразил мнение, что Украина исчезнет, если в ближайшие пять лет президентства Владимира Зеленского не будет урегулирован вопрос с конфликтом в Донбассе.

В эфире телеканала NewsOne он призвал Зеленского как можно скорее решить проблему.

Литвин отметил, что у Украины нет ресурсов для продолжения противостояния.

Ранее кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.