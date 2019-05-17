ГИБДД Казани проведет проверку такси

Завтра, 18 мая, в Казани пройдет тотальная проверка такси. Об этом «Реальному времени» сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Так, сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на обоснованность допуска водителя к управлению транспортным средством, правомерность осуществления трудовой деятельности водителями-иностранцами и соблюдение ими миграционного законодательства, соблюдение требований к режиму труда и отдыха водителей и т. д.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года отмечается тенденция к росту числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей такси. Также имеются факты осуществления перевозки людей и багажа водителями, лишенными прав.

Ранее сообщалось, что 28% россиян считают цены на такси завышенными.