Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

28% россиян считают цены на такси завышенными. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, размещенные на официальном портале.

Только 8% считают, что цены на такси в их регионах низкие. При этом 61% среди опрошенных заметил, что цена поездки на такси соответствует качеству предоставляемых услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство жителей России (79%) считают, что такси является безопасным видом транспорта. Данные публикует ВЦИОМ. Опрос показал, что главными критериями безопасности респонденты назвали соблюдение водителем правил дорожного движения (66%), аккуратную манеру езды (62%) и техническую исправность автомобиля (59%).