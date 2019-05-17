В России предложили ввести внешние экзамены для проверки знаний в вузах

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов предложил ввести внешний экзамен для проверки качества образования в российских университетах.



«Мне кажется, что настало время какие-то проверочные экзамены внешние в вузах проводить, потому что если дальше эта ситуация будет развиваться бесконтрольно, то некоторые вузы не будут разумного образования давать», — цитирует Хохлова ТАСС.

По мнению вице-президента РАН, в настоящее время очевидна тенденция снижения уровня вузовского образования. С ним согласен и президент РАН Александр Сергеев.



«Мы же чувствуем, мы же работаем в институтах, мы же это видим: все хуже и хуже становятся выпускники», — посетовал Сергеев.



Отметим, что, согласно опросу Superjob, только 17% выпускников российских вузов не сталкивались с трудностями при поиске работы после окончания учебы.

