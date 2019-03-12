В России только 17% выпускников не сталкивались с трудностями при поиске работы — опрос

Только 17% выпускников российских вузов не сталкивались с трудностями при поиске работы после окончания учебы. Это следует из результатов опроса Superjob.

Так, 56% опрошенных при устройстве на работу испытывали трудности в связи с отсутствием опыта, 12% — с отсутствием подходящих вакансий, 5% — с низкими зарплатами на интересующих позициях, пишет ТАСС.

Опрос был проведен с 15 февраля по 11 марта в 255 населенных пунктах РФ среди 1 тыс. выпускников, которые окончили университеты в 2016—2018 годах.

Ранее Минтруд предложил отнести выпускников вузов в возрасте до 25 лет, которые не устроились на работу в течение года после окончания учебы, в категорию граждан, у которых есть трудности в трудоустройстве.