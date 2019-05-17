В Уфе по факту обрушения лестницы в детском саду возбудили уголовное дело

8 мая в одном из детских садов Уфы частично обрушилась лестница, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает СУ СК РФ по РБ.

В момент обрушения по ней спускался мужчина со своей двухлетней дочерью. Девочка не пострадала, так как успела выйти на улицу раньше отца. Последний получил телесные повреждения. Администрация Советского района Уфы принимает меры к установке нового лестничного марша. Сейчас решается вопрос о назначении строительно-технической экспертизы, чтобы установить причины частичного разрушения лестничного марша.

