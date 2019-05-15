В одном из детских садов Уфы обрушилась лестница, когда по ней спускался мужчина со своей двухлетней дочерью

Следственный отдел по Советскому району Уфы организовал доследственную проверку по факту обрушения лестницы в детском саду, сообщает СУ СК РФ по РБ.

По предварительной информации, в одном из детских садов Уфы обрушилась лестница, когда по ней спускался мужчина со своей двухлетней дочерью. Мужчина получил телесные повреждения. Ребенок не пострадал, отец успел девочку оттолкнуть.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Туймазы на территории Башкирии произошло обрушение потолка в детской поликлинике.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По словам молодой мамы, чей ребенок едва не пострадал, обрушение случилось еще 17 апреля. Рядом с ее шестимесячной дочерью упали панели ПВХ и вместе с ними бруски в тамбуре.

