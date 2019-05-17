Песошин провел совещание по работе региональных центров инжиниринга и центров прототипирования

Сегодня премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел совещание по вопросам деятельности региональных центров инжиниринга и центров прототипирования.

В Доме правительства РТ участникам совещания рассказали о результатах финансово-хозяйственной деятельности региональных центров инжиниринга и центров прототипирования Республики Татарстан по итогам 2018 года.

В частности о работе центров сообщили АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки», АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан», АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» и другие.

Кроме того, участники совещания обсудили задачи на 2019 год и другие вопросы, касающиеся деятельности центров, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Счетная палата РТ выявила пять региональных центров инжиниринга и прототипирования, которые получили убытки.

