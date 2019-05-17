В топ-20 школ ПФО по количеству поступивших в ведущие вузы РФ больше всего образовательных учреждений Татарстана

Подготовлен топ-20 школ ПФО по количеству поступивших в ведущие вузы России. Исследование составлено рейтинговым агентством RAEX.

Больше всего в списке школ из Татарстана. Это лицей №131 (Казань), лицей им. Н. И. Лобачевского КФУ (Казань), гимназия №26 (Набережные Челны), лицей №78 им. А. С. Пушкина (Набережные Челны), гимназия №19 (Казань). Кроме того, в рейтинге представлены школы Нижегородской области, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Саратовской и Кировской областей, Пермского края.

Напомним, ранее рейтинговое агентство RAEX составило список 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. От Татарстана в топ-100 попали пять школ, по их количеству республика идет сразу за Москвой и Подмосковьем (на них приходится 54% участников рейтинга), а также за Санкт-Петербургом (город представляют восемь школ).

