На Республиканский ифтар в Казани закупили 1,5 тонны риса и 15 тыс. батончиков чак-чака

Фото: Тимур Рахматуллин

25 мая на стадионе «Казань Арена» пройдет VII Республиканский ифтар. Стоимость одной порции на нем составит 500 рублей на человека, сообщил гендиректор спортивного комплекса Радик Миннахметов.

«Расход на одного человека составит 500 рублей — это только по еде», — рассказал он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Республиканскому ифтару в 2019 году.

Полную сумму затрат на мероприятие организаторы отказались называть. Однако отметили, что более 20 компаний и частных лиц финансово участвуют в его проведении.

Для гостей приготовят плов, финики, фрукты, овощи, мясную нарезку, сладости и воду. По словам начальника отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимировой, уже закуплено 1,5 тонны риса, 15 тыс. батончиков чак-чака, заказано 15 тыс. треугольников (эчпочмаков), 850 кг яблок, по 750 кг груш и апельсинов.

Организаторами массового разговения традиционно выступают Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Ассоциация предпринимателей-мусульман России и дирекция «Казань Арены». Билеты распространяются среди мухтасибатов Татарстана, в муфтияте, казанском комплексе «Туган авылым». Отдельно приглашены люди с ограниченными возможностями, малоимущие, многодетные семьи. Также ожидаются первые лица республики, гости из Москвы и соседних регионов.

«Если кому-то не достался пригласительный, не должен расстраиваться, — подчеркнул председатель ДУМ РТ муфтий Камиль Самигуллин. — Республиканский ифтар — не основа религии и не является чем-то обязательным в месяц Рамадан. Если все же кто-то незапланированно придет, для таких приготовим 1000 ланч-боксов с едой».

Как писало «Реальное время», на массовый меджлис на «Казань Арене» соберутся 15 тыс. человек. В 2017 и 2018 годах мероприятие проходило на площадке Казанской академии тенниса ввиду проведения в городе матчей Кубка конфедераций и ЧМ по футболу.